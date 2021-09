Casson 44390 Casson CASSON, Loire-Atlantique Artistes, Artisans d’Art, et anciens commerces, déambulation. 44390 Casson Casson Catégories d’évènement: CASSON

Loire-Atlantique

Artistes, Artisans d’Art, et anciens commerces, déambulation. 44390 Casson, 18 septembre 2021, Casson. Artistes, Artisans d’Art, et anciens commerces, déambulation.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à 44390 Casson

Animations en pleine air, ouvertes à tous. l’association du patrimoine **Casson Mon Pays**, refait vivre, le temps du week end, l’histoire des anciens commerces du bourg. **Les artistes et artisans d’art présents :** Dominique Migault, feutrière Mel, papetière végétale, Veronique Dubus, ceramiste raku Daniel Arnaud, rémouleur, Veronique ” Comme une Sorcière” teinturière végétale Céline Prudhomme , sellier maroquinière Akiko Kanasugi, restauratrice de tableaux.

l’accueil se fait selon les conditions sanitaires actuelles, masques et distances à respecter.

expo-vente et démonstration des artisans d’art . Visite libre dans les rues du bourg sur le thème des anciens commerces 44390 Casson place de la mairie, 44390 Casson Casson Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: CASSON, Loire-Atlantique Autres Lieu 44390 Casson Adresse place de la mairie, 44390 Casson Ville Casson lieuville 44390 Casson Casson