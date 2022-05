ARTISTES A SUIVRE 2022 Alet-les-Bains Alet-les-Bains Catégories d’évènement: Alet-les-Bains

Alet-les-Bains Aude Alet-les-Bains 3 circuits, établis pour une visite tranquille d’une journée avec pause-repas et découverte des paysages, vous permettront de mieux visiter les expositions. Chacun possède un code couleur, qui correspond également aux artistes et événements qui s’y déroulent.

Circuits 1 : Alet les Bains, Luc sur Aude , Val du Faby

Circuits 2 : Val de Faby , St Jean de Paracol

Circuits 3 : Puivert, Chalabre

Pour faire durer le plaisir, chaque soir, alternativement, un des circuits propose un nocturne jusqu’à 21h…

• le jeudi, nocturne dans les villages du circuit 2

• le vendredi, nocturne dans les villages du circuit 1

• le samedi, nocturne dans les villages du circuit 3

Alors, composez votre périple, soit en suivant nos suggestions, soit au gré de votre bon plaisir !

Et quoi qu’il en soit : bon chemin… artistesasuivre@gmail.com http://www.artistesasuivre.org/ Alet-les-Bains

