Artistes à l’œuvre / Portrait de Bruce Chiefare

du mardi 30 novembre au mercredi 1 décembre à Musée des Beaux-Arts de Rouen

Venez à la rencontre d’artistes à l’œuvre, en cours de création. Expérience intrigante et avec Nadine Beaulieu (chorégraphe), Bruce Chiefare (danseur), Anne-Cécile Laurent (cantatrice) et Renaud Aubin (créateur sonore) C’est une expérience qui se joue à la vue du public et parfois avec le public, avec l’envie de réconcilier l’attendu, le figé, l’écriture avec l’impondérable, l’aléatoire,«l’accident» – en faisant confiance à la créativité, la maturité et le savoir faire d’un danseur accompli. La performance consistera à proposer à Bruce un ensemble d’obstacles à intégrer en temps réel et sans préparation préalable, avec pour consigne de maintenir coûte que coûte l’écriture chorégraphique, la variation imposée. Le jeu consistera donc à exposer la virtuosité de l’artiste tout en offrant au public le loisir ou le privilège d’observer un artiste à l’œuvre dans sa négociation avec des cadres fixes et des «objets» fluctuants, avec pour seule mission de maintenir le cap, à tout prix. Les 30 novembre et 1er décembre 2021 au Musée des Beaux-Arts de Rouen

Entrée libre

Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime



