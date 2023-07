peinture sur toile et objets en terre cuite émaillée Artiste-peintre DELAUNOY Jean-Christophe Valenciennes, 15 septembre 2023, Valenciennes.

peinture sur toile et objets en terre cuite émaillée 15 – 17 septembre Artiste-peintre DELAUNOY Jean-Christophe

Présentation de mon atelier et de mes oeuvres (peinture à l’huile sur toile et objets en terre cuite émaillée)

Site maison des artistes:

https://www.artistescontemporains.org/artistes/32886/

site internet:

https://atelier-delaunoy.fr/

Instagram:

https://www.instagram.com/jeanchristophedelaunoy/

Facebook:

https://www.facebook.com/jeanchristophe.delaunoy.3

Artiste-peintre DELAUNOY Jean-Christophe 326 avenue dampierre, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0610352368 https://www.artistescontemporains.org/artistes/32886/ https://www.instagram.com/jeanchristophedelaunoy/;https://www.facebook.com/jeanchristophe.delaunoy.3 [{« link »: « https://www.artistescontemporains.org/artistes/32886/ »}, {« link »: « https://atelier-delaunoy.fr/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@jeanchristophedelaunoy) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/339083233_1455277265281297_8082681474264413688_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=ecrsmqA0jDUAX_3ZLzL&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCPBqDfKnQGh1Q-Bg6_087wlLQLF74VO6l94G1EzbJXQA&oe=64DCBE4A », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/jeanchristophedelaunoy/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/jeanchristophedelaunoy/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/jeanchristophe.delaunoy.3 »}] Visite de mon atelier et découverte de mes œuvres .

Diplômé des Beaux-Arts de Valenciennes et des ateliers

Auguste-Renoir à Paris, Je travaille la peinture à l’huile sur

toile et la création d’objets en terre cuite émaillée dans mon

atelier situé au 326 avenue Dampierre, à Valenciennes.

Mes sujets de prédilection sont les scènes d’intérieur, la nature et ses jardins.

Je pose un regard poétique et humaniste sur nos sociétés. Le

monde dans son ensemble est une source inépuisable

d’inspiration.

« L’art n’est pas un miroir, mais un marteau! » selon le

documentariste John Grierson.

Je le confirme au long des méandres d’une rivière de la vie qui ne cesse de traverser mes travaux. La vie, la vie sociale, la vie intime, la vie difficile… est saisie dans mes manifestations multiples.

Je deviens pourtant bavard, chatoyant, foisonnant,

exubérant dès lors que j’utilise un autre médium que la parole.

Comme tous les artistes dignes de ce titre, je donne forme aux matériaux quels qu’ils soient, et qui deviennent sous mon oeil et entre mes mains les instruments d’une histoire et le vecteur d’un discours.

Certes, une apparence douce, chantante et colorée caractérise toujours mes figurations et mes mises en

scène ou en espace ; l’on aperçoit au premier regard une

invitation vers le miroir d’une belle histoire. Mais dès que

l’attention est captée commence l’ouvrage du marteau!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Delaunoy jean-christophe