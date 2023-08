Visite d’atelier + live painting artiste peintre contemporaine Artiste Marie Anne Decamp Chambly, 17 septembre 2023, Chambly.

Visite d’atelier + live painting artiste peintre contemporaine Dimanche 17 septembre, 14h00 Artiste Marie Anne Decamp Entrée libre

Je vous invite à decouvrir un lieu hors du commun où j’exerce mon activité d’artiste peintre expressioniste. Démonstration artistique « live » prévue.

Artiste Marie Anne Decamp 94 rue André Caron Chambly 60230 Chambly Oise 0675316234 https://www.marieannedecamp.com https://www.facebook.com/artrockcreation [{« type »: « phone », « value »: « 0675316234 »}] Atelier d’artiste contemporaine Visite et live painting Gare SNCF Chambly train direct de Paris Nord et 10 mn de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Marie Anne Decamp