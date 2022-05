ARTISTE À L’OEUVRE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

ARTISTE À L’OEUVRE Thionville, 21 mai 2022, Thionville. ARTISTE À L’OEUVRE LED 1 chemin du leidt Thionville

2022-05-21 – 2022-05-22 LED 1 chemin du leidt

Thionville Moselle Les Ateliers du Grand Est rassemblent les organisateurs de portes ouvertes d’ateliers d’artistes de la région. Cette structuration mise en place en 2018 permet d’éclairer nos territoires artistiques à un niveau national, et de constituer le seul état des lieux – actualisé chaque année – de l’activité artistique dans le Grand Est. À nouveau, la Ville de Thionville vous propose de franchir les portes d’ateliers d’artistes locaux dans le cadre des Ateliers du Grand Est !

Les artistes plasticiens de la communauté d’agglomération thionvilloise ouvrent leur atelier pour vous faire découvrir leur travail. Allez à la rencontre des artistes sur leurs lieux de travail n’aura jamais été aussi facile ! potier.e@mairie-thionville.fr +33 6 49 59 33 95 https://www.thionville.fr/fr/evenement/artiste-loeuvre LED 1 chemin du leidt Thionville

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse LED 1 chemin du leidt Ville Thionville lieuville LED 1 chemin du leidt Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

ARTISTE À L’OEUVRE Thionville 2022-05-21 was last modified: by ARTISTE À L’OEUVRE Thionville Thionville 21 mai 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle