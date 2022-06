Artiste à découvrir – Exposition estivale à la Galerie Estades Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Artiste à découvrir – Exposition estivale à la Galerie Estades

18 rue Henri Seillon Galerie Michel Estades Toulon

2022-06-25 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-17 18:30:00 18:30:00

Galerie Michel Estades 18 rue Henri Seillon

Toulon

Exposition collective. Inauguration samedi 25 juin de 10h30 à 18h30. +33 4 94 89 49 98 http://www.estades.com/

