Artisa’Son: Marché artisanal et concert Sew Saint-Martin-des-Champs, dimanche 7 avril 2024.

Artisa’Son: Marché artisanal et concert Sew Saint-Martin-des-Champs Finistère

Bière Da bep Lec’h brassée en collab‘ avec la chocolaterie Sunshine Chocolats pour le cacao & les boulangeries Le Scanff + le fournil des 100 Marches pour le pain !

Bière ambrée onctueuse, à la mousse crémeuse

Elle et douce et mielleuse. Hum !

En attaque on sent le pain, tu sens ce p’tit côté céréalé ?

Puis arrive le cacao, plus discret, touche finale élégante de cette bière marrante.

Le célèbre pain au choc’ détourné !

L’étiquette est signé de la Morlaisienne Pascaline Floch !

Elle est déjà en rayon à la Brasserie… et aujourd’hui on est ouvert, c’est vendredi !

Tu es d’humeur joueuse ? la brasserie Da bep l’ec’h organise avec Sunshine une grande chasse aux oeufs de Pâques et à la bière !

Ça se passera à la Manu à partir de 14h dans le cadre du Marché Arti’son organisé par le BTS GP’ de Suscinio. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 21:00:00

Sew La Manu

Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne dabeplech@gmx.fr

L’événement Artisa’Son: Marché artisanal et concert Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2024-04-04 par OT BAIE DE MORLAIX