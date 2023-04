Un Afterwork à la boutique Artisans du Monde Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Un Afterwork à la boutique Artisans du Monde Angers, 12 mai 2023, Angers. Un Afterwork à la boutique Vendredi 12 mai, 17h30 Artisans du Monde Angers Entrée libre Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable, venez partager avec l’équipe des bénévoles d’Artisans du Monde Angers un moment convivial pour un Afterwork à la boutique!

Que vous passiez en coup de vent ou que vous restiez plus longtemps, que vous ayez des questions à poser pour mieux comprendre le commerce équitable ou que vous vous laissiez guider au cours d’une discussion, que vous veniez seul ou en famille, entre amis, vous êtes TOUS les bienvenus!

Notez bien dans votre agenda : le 12 mai à partir de 17h30 au 74 rue Baudrière.

2023-05-12T17:30:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

