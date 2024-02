ARTISANS, DESIGNERS, CREATEURS ENTREPRENDRE EN COOPERATIVE, LA FORCE DU COLLECTIF Jarville-la-Malgrange, vendredi 8 mars 2024.

Vendredi

Comment la coopération soutient le développement des activités artistiques et culturelles ?

La coopérative Artenréel rassemble des professionnels des métiers des Arts et de la Culture aux savoirs diversifiés et complémentaires qui font le choix de mutualiser leur outil de travail.

L’accompagnement et l’offre de services mutualisés soutient les artistes et les créateurs dans l’exercice de leurs activités.

Artenréel apporte une réponse innovante aux défis et enjeux sociétaux que rencontrent au quotidien les artistes, créateurs et acteurs culturels. Ceux-ci trouvent dans la coopérative d’activités et d’emploi (CAE) culture, une manière inédite et originale d’entreprendre en collectif pour affiner leurs besoins de structuration et de gestion de leurs activités individuelles créatives.

Début : 2024-03-08 10:30:00

fin : 2024-03-08 12:00:00

16 Avenue de la Malgrange

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

