Artisans d’Art en Lumière à CHOUAIN Porte de l’église dans cimetière Chouain, samedi 18 mai 2024.

Artisans d’Art en Lumière à CHOUAIN Porte de l’église dans cimetière Chouain Calvados

Matinée 11h-12h30 Retour du retable restauré et exposé de la restauratrice; présentation par d’autres artisans d’Art ayant travaillé dans l’église et rencontres autour d’un verre de l’amitié.

Soirée 20h30-21h30 prélude musical (flûte) puis visites guidées découverte de l’histoire 21h30-22h15 et 22h15-23h

Matinée 11h-12h30 Retour du retable restauré et exposé de la restauratrice; présentation par d’autres artisans d’Art ayant travaillé dans l’église et rencontres autour d’un verre de l’amitié.

Soirée 20h30-21h30 prélude musical (flûte) puis visites guidées découverte de l’histoire 21h30-22h15 et 22h15-23h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 11:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Porte de l’église dans cimetière 78 rue Cordillon

Chouain 14250 Calvados Normandie patrimoine.chouain@gmail.com

L’événement Artisans d’Art en Lumière à CHOUAIN Chouain a été mis à jour le 2024-03-28 par Conseil Départemental du Calvados