Artisans d’art à Bayeux Bayeux, samedi 6 avril 2024.

Artisans d’art à Bayeux Bayeux Calvados

Samedi

La boutique l’étoilarium ouvre ses portes pour les Journées Européennes des Métiers d’Art.Venez découvrir le savoir-faire d’artisans d’art Normands réunis dans une boutique qui leur est dédiée. Le travail de la vannerie, du tournage sur bois, de la poterie, de la verrerie à la flamme, du fourreur, de l’abat-jours et de la couture seront représentés. Vous pourrez poser des questions sur leurs métiers qui les passionnent. Il y aura des démonstrations de tournage, de modelage et de fourrage. Petit buffet offert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

11 Impasse Prudhomme

Bayeux 14400 Calvados Normandie collectif.letoilarium@outlook.fr

