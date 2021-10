Paris Maison de la culture du Japon île de France, Paris Artisanat traditionnel japonais Maison de la culture du Japon Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 22 octobre 2021

de 12h à 18h

Le samedi 23 octobre 2021

de 12h à 15h

gratuit

Atelier Hyogo : Nioi-bukuro (sachet parfumé) Le 22 octobre à 12h, 12h50, 13h40, 15h30, 16h20 et 17h10 Le 23 octobre à 12h, 12h50 et 13h40 L’art de l’encens est né au Japon en 595, après que du bois odorant ait été rejeté sur le rivage de l’île d’Awaji. Depuis, les artisans de l’île perpétuent cette tradition et fabriquent aujourd’hui encore des bâtonnets d’encens japonais. Les senteurs créées à partir d’un mélange de bois odorants (bois de santal et d’aquilaria) et de plantes (épices, etc.), notamment, sont apaisantes. Durant cet atelier, vous préparerez votre sachet parfumé avec sept ingrédients utilisés pour la fabrication des bâtonnets d’encens. Vous créerez ainsi votre propre mélange de fragrances tout en découvrant l’art de l’encens japonais. Animations -> Atelier / Cours Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

6 : Bir-Hakeim (68m) 6 : Passy (390m)

Contact :Maison de la culture du Japon à Paris 0144379500 https://www.mcjp.fr

2021-10-22T12:00:00+02:00_2021-10-22T18:00:00+02:00;2021-10-23T12:00:00+02:00_2021-10-23T15:00:00+02:00

