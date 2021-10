Artisanat traditionnel japonais Maison de la culture du Japon, 30 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 15h à 16h

Atelier/ Tokyo: l’art de la teinture Tokyo some komon

L’artiste textile Akiyo Kajiwara présentera une technique de base d’impression au pochoir et vous pourrez réaliser un motif traditionnel japonais en katazome sur un tote bag.

Le Tokyo some komon est un type de teinture caractérisé par la finesse de ses motifs géométriques et par son extrême élégance. Destinés à l’origine pour l’ornementation des kamishimo (vêtements traditionnels portés par les samouraïs), les motifs teints avec ces pochoirs étaient si minutieux que, vus de loin, ils semblaient unis. Plus un samouraï était de rang élevé, plus les motifs des kimonos qu’il portait devaient être minutieux ; c’est pourquoi des techniques de teintures très élaborées ont été mises au point, et c’est ainsi que ce style est apparu à l’époque sous l’application Edo Komon, avec des motifs toujours plus délicats et précis.

Dans le cadre de cet atelier, l’intervenant présentera l’histoire de la teinture de style Tokyo some komon tout en exposant de véritable pochoirs katagami d’époque, puis les participants pourront s’initier à la teinture en utilisant les pochoirs mis à disposition.

Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

