Le samedi 23 octobre 2021

Nagano : Sous-verres en Kumiko

Kumiko est une technique traditionnelle consistant à assembler des bois sans avoir recours aux clous. Des petites traverses de bois sont finement entaillées pour y insérer d'autre pièces. Le bâtiment avec Kumiko le plus ancien du Japon est le temple Horyu-ji datant de la période d'Asuka (592-710). Réputée par sa finesse et raffinement, la technique de Kumiko est utilisée pour les cloisons ou bien encore pour les meubles. Crée en 1954, Miura Mokko préserve le savoir-faire ancestral et fournit les objets de Kumiko. Venez découvrir l'essence des techniques de Kumiko en réalisant un sous-verre en bois dans cet atelier. Vous pourrez le personnaliser en jouant avec différents motifs géométriques.

Maison de la culture du Japon, Paris

