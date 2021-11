ART’isanat Ouistreham, 3 décembre 2021, Ouistreham.

ART’isanat Place Alfred Thomas Galerie Delobel Ouistreham

2021-12-03 11:00:00 – 2021-12-09 18:00:00

Ouistreham Calvados

L’exposition « ART’istanat » à la galerie Delobel de Ouistreham réunit 3 créatrices-artistes-artisanes normandes. Toutes trois sont basées dans le Calvados.

Elles travaillent des matériaux différents : le métal, le papier et la terre et vous proposent des bijoux ainsi que des pièces de décoration d’intérieur allant du tableau au luminaire, en passant par des patères et des sculptures.

Nathalie Lorion est une artiste normande dont les multiples compétences artistiques s’expriment à travers la céramique et la peinture. Son talent s’offrira à vous sous forme de sculptures, tableaux et bijoux en céramique. Son univers est atypique et en cela se marie bien avec celui de FaM’, qui réalise des bijoux en métal et détourne des objets pour en créer de nouveaux au gré de sa fantaisie : décos murales, suspension et déco de plantes. « L’escargot qui vole » complètera cette exposition grâce à sa façon bien particulière d’explorer le monde du papier. : estampes, gravures, abat-jours et luminaires.

Chacune de ces trois créatrices allie savoir-faire, passion et imagination pour réaliser des pièces uniques qui rivalisent d’originalité. Fabienne Massieu (FaM’) et Anne-Cécile Mabire Reiniche (L’escargot qui vole) font toutes deux partie du réseau I am Normand et FaM’ et Nathalie Lorion sont toutes deux membres de l’association Normandie Métiers d’Art.

+33 2 31 97 18 63 https://fam-creatrice.fr/

Place Alfred Thomas Galerie Delobel Ouistreham

