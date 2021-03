Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Artisanat et patrimoine à Beaulieu Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Artisanat et patrimoine à Beaulieu, 14 mai 2021-14 mai 2021, Tourouvre au Perche. Artisanat et patrimoine à Beaulieu 2021-05-14 20:00:00 – 2021-05-14 23:00:00 Église Notre-Dame de l’Assomption Beaulieu

Tourouvre au Perche Orne -Exposition-vente de réalisations artisanales effectuées par les membres de l’association du patrimoine Mémoire de Beaulieu au profit du patrimoine communal.

-Illumination de l’église et visite guidée

-Dégustation de teurgoule -Exposition-vente de réalisations artisanales effectuées par les membres de l’association du patrimoine Mémoire de Beaulieu au profit du patrimoine communal.

-Illumination de l’église et visite guidée

-Dégustation de teurgoule patrimoine.memoirebeaulieu@yahoo.fr +33 2 33 25 60 12 https://patrimoinememoireb.wixsite.com/beaulieu -Exposition-vente de réalisations artisanales effectuées par les membres de l’association du patrimoine Mémoire de Beaulieu au profit du patrimoine communal.

-Illumination de l’église et visite guidée

-Dégustation de teurgoule -Exposition-vente de réalisations artisanales effectuées par les membres de l’association du patrimoine Mémoire de Beaulieu au profit du patrimoine communal.

-Illumination de l’église et visite guidée

-Dégustation de teurgoule

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Église Notre-Dame de l'Assomption Beaulieu Ville Tourouvre au Perche