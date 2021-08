Artisanat et Nature à la ferme Acadienne Ferme acadienne, 18 septembre 2021, Archigny.

Artisanat et Nature à la ferme Acadienne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ferme acadienne

### Découverte du site de la Ferme Acadienne à travers une exposition sur le thème des “Arbres remarquables d’Archigny” et à travers l’artisanat et la production locale. Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 seront consacrés à la découverte du site de la Ferme Acadienne à Archigny. L’ouverture se fera entre 10h et 18h. Cette ferme fut construite en 1773 pour la venue des Acadiens en Poitou. L’objectif de ces deux jours est de montrer ce patrimoine unique en Nouvelle Aquitaine (construction en pisé de brande) et de découvrir la nature entourant le site grâce à l’exposition sur les “Arbres remarquables d’Archigny”. Cet aspect authentique du site sera également révélé grâce à la présence d’artisans et de producteurs locaux durant ces deux jours. Les artisans présents sur le site seront là pour faire des démonstrations de leurs métiers (forge, tissage, travail du cuir etc.) afin de faire découvrir les différents corps de métiers présents au 18ème siècle à Archigny. Il y aura également des producteurs locaux (apiculteurs, savonniers etc.) qui seront présents afin de faire découvrir le terroir local.

Gratuit.

Découverte du site de la Ferme Acadienne à travers une exposition sur le thème des “Arbres remarquables d’Archigny” et à travers l’artisanat et la production locale.

Ferme acadienne Les Huit Maisons, 86210 Archigny Archigny Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00