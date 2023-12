Artisanat et métiers d’art à Paris Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Saison 1 : Gestes, savoir-faire et organisation des métiers parisiens du Moyen Âge au XVIe siècle Dès le XIIIe siècle, l’économie parisienne se caractérise par la très grande variété des métiers qui y sont exercés : le Livre des métiers dit d’Étienne Boileau, le prévôt de Paris, recense une centaine de corporations, auxquelles s’ajoutent les métiers qui ne sont pas organisés comme tels. Les archives permettent de dénombrer, au début du XIVe siècle, près de 900 activités répondant aux besoins des habitants de la plus grande ville d’Occident. Artisans du verre, du métal, du textile, du bois, de la terre ou du papier dont les activités se déclinent en de multiples spécialités, se concentrent à Paris. Certains de ces métiers requièrent des savoir-faire techniques et artistiques de très grande qualité exigeant plusieurs années de pratique avant d’atteindre une parfaite maîtrise des gestes. C’est à la précision de ces gestes, à la variété de ces pratiques et de leurs acteurs, aux formes d’organisation de ces métiers mais aussi à la diversité des approches scientifiques qui permettent de les étudier qu’est consacré le nouveau cycle de conférences du Comité d’histoire de la Ville de Paris et des Archives de Paris. De janvier à juin les conférences s’intéresseront à l’artisanat et aux métiers d’art du Moyen Âge et de la Renaissance. Ce parcours dans l’histoire des métiers parisiens se poursuivra ensuite jusqu’à l’époque contemporaine. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Contact : +33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/12064/?pr=1

