Artisanat d’art et créateurs Exposition / vente 26 artisans vous présentent leurs oeuvres : objets en coquillages, en bois, calebasses, cuir, fer, porcelaine, terre, laine, cartons ou tissus… Des bijous, de la décoration pour faire plaisir ou offrir ! * * * Entrée libre. Association Art et Animations [ 7 82 23 66 76](tel:+33782236676) [www.art-et-animations.fr](http://www.art-et-animations.fr/) Artisanat d’art et créateurs Exposition / vente 26 artisans vous présentent leurs oeuvres : objets en coquillages, en bois, calebasses, cuir, fer, porcelaine, terre, laine, cartons ou tissus….. Place Boston Ancienne Criée 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

2022-11-02T10:00:00 2022-11-02T18:00:00;2022-11-03T10:00:00 2022-11-03T18:00:00;2022-11-04T10:00:00 2022-11-04T18:00:00;2022-11-05T10:00:00 2022-11-05T18:00:00;2022-11-06T10:00:00 2022-11-06T18:00:00

