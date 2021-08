Marmagne Abbaye de Fontenay Côte-d'Or, Marmagne Artisanat à l’Abbaye de Fontenay de Marmagne Abbaye de Fontenay Marmagne Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Marmagne

Artisanat à l’Abbaye de Fontenay de Marmagne Abbaye de Fontenay, 18 septembre 2021, Marmagne. Artisanat à l’Abbaye de Fontenay de Marmagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Fontenay

En mémoire du passé papetier de l’abbaye de Fontenay du début du XIXème siècle les Journées Européennes du Patrimoine seront l’occasion de renouer avec histoire. Nous aurons la chance d’accueillir la Papeterie de Pérouges. Bruno et Laurence Pasdeloup, artisans papetier, fabriqueront du papier à la main, principalement à base de lin et de chanvre, des papiers uniques refletant un savoir-faire ancestral devenu très rare.

9€ | 7€ – 12 ans | Gratuit – 6 ans | Visite guidée gratuite | Billets à retirer sur place en arrivant | Pas de réservations.

Visite guidée de l’Abbaye de Fontenay et démonstration d’artisanat par la papeterie de Pérouges Abbaye de Fontenay 21500 Marmagne Marmagne Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Marmagne Autres Lieu Abbaye de Fontenay Adresse 21500 Marmagne Ville Marmagne lieuville Abbaye de Fontenay Marmagne