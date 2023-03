Création armurière par Alexandre Coratella Artillery Shop, 1 avril 2023, Antibes.

Le canon d’artillerie artisanal, création armurière d’excellence.

Bienvenue dans l’univers peu commun des véritables canons d’artillerie !

Alexandre Coratella, le créateur de ce canon d’artillerie, vous propose une présentation unique pour cette pièce armurière d’un demi-mètre de longueur puisque celle-ci est de style ancien mais réalisée avec du bronze et du titane.

Pièce d’artillerie parfaitement fonctionnelle et fonctionnant à la poudre noire, elle ravira les tireurs sportifs, collectionneurs, amateurs de belles pièces d’art ou tout simplement les personnes curieuses.

Venez découvrir une arme originale qui est en acquisition libre pour les personnes majeures. Visite sur rendez-vous à l’armurerie Artillery Shop à Antibes.

N.B : Les personnes mineures sont les bienvenues mais uniquement en présence d »un représentant légal et pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA).

Artillery Shop 47 Boulevard du Président Wilson – 06600 Antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

