Présentation du projet de Pôle dédié à l'ESS et l'Artisanat d'Artigues-près-Bordeaux

Mardi 14 novembre, 13h00
Artigues Près Bordeaux Site TDF

sur inscription

⁉️ Vous cherchez des locaux pour vous implanter sur la rive droite de la métropole bordelaise ?

⁉️ Vous travaillez déjà dans la zone d’activité Blancherie-Feydeau-Descartes ou à proximité et souhaitez en savoir plus sur les projets en cours sur votre territoire et rencontrer vos voisins actuels ou futurs ? Venez découvrir le projet de Pôle dédié à l’ESS et l’Artisanat d’Artigues-près-Bordeaux le mardi 14 novembre 2023. ⏩ Au programme :

-13h à 14h30 : Visites immersives dans les différents espaces du futur lieu

-14h30 : Découverte d’un quartier en transition, de son histoire, des projets en cours et rencontre avec les structures voisines du projet (l’ESAT Jean Jacquemart, le Cuvier de Feydeau, la Zone Descartes et le Campus Atlantica)

– A partir de 17h30 : Afterwork « Fête des voisins » Cette première visite sera suivie d’un petit-déjeuner le mardi 21 novembre de 8h à 9h30 à Bordeaux pour associer les structures intéressées aux prochaines étapes de construction de ce projet collectif. Infos pratiques et inscription aux différents temps : https://lnkd.in/eUWQMk-p Artigues Près Bordeaux Site TDF place pierre Curie 33370 Artigues Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lnkd.in/eUWQMk-p »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T13:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:00:00+01:00

