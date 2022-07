ARTIFICE SON ET LUMIÈRE Vignot Vignot Catégories d’évènement: Meuse

Vignot

ARTIFICE SON ET LUMIÈRE Vignot, 15 juillet 2022, Vignot. ARTIFICE SON ET LUMIÈRE

Les Ouillons Vignot Meuse OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

2022-07-15 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-15 Vignot

Meuse Vignot Harry Potter vs Pirates des Caraïbes Vendredi 15 juillet 2022 Buvette et restauration dès 19h00

Animation musicale de 19h00 à 23h00

Tirage du feu à 23h00 +33 3 29 91 12 90 Vignot

dernière mise à jour : 2022-07-12 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Vignot Autres Lieu Vignot Adresse Les Ouillons Vignot Meuse OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS Ville Vignot lieuville Vignot Departement Meuse

Vignot Vignot Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vignot/

ARTIFICE SON ET LUMIÈRE Vignot 2022-07-15 was last modified: by ARTIFICE SON ET LUMIÈRE Vignot Vignot 15 juillet 2022 Les Ouillons Vignot Meuse OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

Vignot Meuse