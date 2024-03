Artifice : l’art du trompe-l’oeil 2/2 Salle Saint-Clair 3A Lyon, mercredi 26 juin 2024.

Artifice : l’art du trompe-l’oeil 2/2 Paola D’ALCONZO, Sigrid MIRABAUD, Delphine MORANA BURLOT Mercredi 26 juin, 16h00 Salle Saint-Clair 3A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T16:00:00+02:00 – 2024-06-26T17:30:00+02:00

L’imitation de matériaux rares ou précieux à l’aide de différents moyens est un défi technique qui a longtemps été pratiqué par les artisans et les artistes afin de sublimer l’aspect des artefacts et œuvres d’art.

Des décors de faux marbres mentionnés par Pline l’Ancien, aux fausses perles et joyaux de la couronne au XVIIIe siècle, l’habileté des artisans en matière d’imitation de matériaux précieux était regardée comme une prouesse par leurs contemporains (mécènes, collectionneurs). Si le faux est aujourd’hui mal perçu, il peut même être sanctionné légalement, autrefois les matériaux d’imitation pouvaient être considérés comme plus dignes d’admiration que la pierre ou le métal précieux qu’ils copiaient.

Ces thématiques sont liées à l’importance donnée aux compétences artistiques en matière d’illusion, à la valeur accordée à l’art et à l’artisanat, aux questions d’authenticité et de falsification, mais elles sont également attachées à l’idée d’un processus de fabrication lent et minutieux. Loin de l’expression du génie (Wittkower ; Heinich), qui surgit comme un éclair (Diderot), l’imitation requiert du temps et du savoir-faire, ainsi que de l’invention et de l’ingéniosité. Un changement de la perception de « l’artifice » apparaît au XVIIIe siècle, lorsque la libéralisation des beaux-arts (peinture, sculpture et architecture) tend à discréditer le travail artisanal laborieux : avec l’apparition sur le marché de pigments prêts à l’emploi, certains artistes ne s’intéressent plus qu’à l’aspect intellectuel de leur création, discréditant ainsi l’aspect matériel. L’essor de l’industrialisation et de la reproduction mécanique a entraîné une dévalorisation de l’imitation, celle-ci étant désormais réalisée par une machine, sans aura (Benjamin). D’autre part, l’émergence de l’individualité auctoriale (Nagel et Wood) et le développement du collectionnisme (Griener) ont conduit à l’essor de la contrefaçon, et avec elle, des astuces matérielles ont été trouvées par les faussaires afin de faire paraître des artefacts modernes plus anciens qu’ils ne le sont en réalité (Lenain).

Les conférences porteront sur différents aspects de l’imitation des matériaux, leur valeur, leur prix et leur commerce, sur des astuces de fabrication, sur les méthodes de diagnostic actuelles pour les détecter et sur le statut des faux dans la littérature artistique.

Salle Saint-Clair 3A Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes