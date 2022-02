« Artichoed ar Maharadja » ( Les artichauds du Maharaja). Guingamp, 15 février 2022, Guingamp.

« Artichoed ar Maharadja » ( Les artichauds du Maharaja). Ti ar Vro Gwengamp 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp

2022-02-15 15:00:00 – 2022-02-15 16:00:00 Ti ar Vro Gwengamp 3 Place du Champ-au-Roy

Guingamp Côtes d’Armor

Un spectacle en breton pour enfants dés 3 ans créé et réalisé par la troupe Strollad Kallag et inspiré par un conte cambodgien. Avec des Marionnettes fabriquées par Gepetto et Virginie et le savoureux breton de Marie Helene Morvan et Sylvain Botrel.

C’est prix libre et avec un passe sanitaire pour les plus de 12 ans.

degemer@tiarvro-gwengamp.bzh +33 2 96 44 27 88 http://tiarvro-gwengamp.bzh/fr/

Un spectacle en breton pour enfants dés 3 ans créé et réalisé par la troupe Strollad Kallag et inspiré par un conte cambodgien. Avec des Marionnettes fabriquées par Gepetto et Virginie et le savoureux breton de Marie Helene Morvan et Sylvain Botrel.

C’est prix libre et avec un passe sanitaire pour les plus de 12 ans.

Ti ar Vro Gwengamp 3 Place du Champ-au-Roy Guingamp

dernière mise à jour : 2022-02-10 par