Tarif normal : 5 € | Tarif réduit : 4 €

Dans le cadre du Mois du doc, projection du documentaire « Guérande un peu de la beauté du monde » de Sophie Averty. Arthus Ciné – Artuz Sine Venelle Carn ar Guillou, 29690 Huelgoat Huelgoat 29690 Finistère Bretagne Dans les marais salants de Guérande, paysans et néo-ruraux s’unissent afin de s’opposer à un projet de rocade. C’est le début d’une longue lutte où les plus faibles finiront par avoir gain de cause. Par la suite, ils inventeront collectivement un modèle alternatif pour préserver ce lieu magique qui est aussi leur outil de travail. A l’aide d’archives, avec les témoins de l’époque et les continuateurs de ce combat, la réalisatrice Sophie Averty raconte ce » Larzac de Bretagne » dont l’héritage reste d’une actualité brûlante aujourd’hui.

