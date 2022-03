Arthur Rambo Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Arthur Rambo Mortagne-au-Perche, 3 mars 2022, Mortagne-au-Perche. Arthur Rambo Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche

2022-03-03 – 2022-03-07 Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile

Mortagne-au-Perche Orne DRAME – FRANCE – 1H27

Réalisation : Laurent Cantet.

Avec : Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz….

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux… Séances :

– Jeudi 3 mars # 20h30

– Samedi 5 mars # 18h

