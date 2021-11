Paris L'Hôtel de Béhague (L'ambassade de Roumanie à Paris) Paris Arthur Possing Quartet/ Thomas Mayade trompette L’Hôtel de Béhague (L’ambassade de Roumanie à Paris) Paris Catégorie d’évènement: Paris

le lundi 22 novembre à 20:00

**Le jeune quartet luxembourgeois d’Arthur Possing** présentera son nouvel album « **Natural Flow** ». Ce concert présenté par la Mission culturelle du Luxembourg dans le cadre du Festival aura lieu dans la magnifique salle grandiose au Palais Béhague, siège de l’Ambassade de Roumanie, qui n’ouvre ses portes au public qu’à des occasions spéciales. Ceci sera le cas pour le concert du Quartet, qui sera accompagné par un invité du projet : le trompettiste Thomas Mayade. Le jeune pianiste luxembourgeois Arthur Possing est un ancien élève d’Eric Legnini. Il forme en 2013 son propre Quartet. Après avoir sorti un premier album titré « Four Years », la formation fait ce soir ses débuts sur notre scène pour interpréter les compositions de son second opus : « Natural Flow ». Jeunes talents à découvrir ! **Arthur Possing – Piano | Pierre Cocq-Amann – Saxophones | Sebastian “Schlapbe” Flach – Contrebasse | Niels Engel – Batterie | Invité: Thomas Mayade – Trompette, bugle** Organisateutrs: **Mission culturelle du Luxembourg en France en partenariat avec L’Institut Roumain de Paris et L’Ambassade de la Roumanie en France.**

Entrée libre

Concert dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021 L’Hôtel de Béhague (L’ambassade de Roumanie à Paris) 123 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris Paris Faubourg Saint-Germain

2021-11-22T20:00:00 2021-11-22T21:30:00

L'Hôtel de Béhague (L'ambassade de Roumanie à Paris) 123 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris