Arthur H Théâtre des Salins Martigues, jeudi 29 février 2024.

Arthur H ♫♫♫ Jeudi 29 février, 20h30 Théâtre des Salins De 15 à 30€

Après la sortie de son dix-septième album La vie en février 2023 et des concerts complets à la Seine Musicale et à l’Hyper Weekend Festival, Arthur H repart en tournée et pose ses valises à Martigues pour un concert qui célèbre la joie, le chaos, le Titanic, l’addiction et les divins blasphèmes… La vie, quoi !

Théâtre des Salins 19 Quai Paul Doumer, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur