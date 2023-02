ARTHUR H nouvel album expérimental THEATRE LES QUINCONCES, 18 mars 2023, LE MANS.

ARTHUR H nouvel album expérimental THEATRE LES QUINCONCES. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

« Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge », le nouvel album expérimental d’Arthur, vient de sortir sans concert prévu. Peut-être que l’époque ne s’y prête pas encore… Mais Monsieur H. vous annonce la tournée du prochain album qu’il prépare actuellement dans le plus grand secret. Les plus longues attentes font les plus belles retrouvailles… Nul doute que ces nouveaux concerts seront l’occasion de nous faire voyager vers un grand ailleurs créatif, poétique, chaleureux et surprenant. Arthur H

Votre billet est ici

THEATRE LES QUINCONCES LE MANS 4 place des Jacobins Sarthe

« Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge », le nouvel album expérimental d’Arthur, vient de sortir sans concert prévu. Peut-être que l’époque ne s’y prête pas encore… Mais Monsieur H. vous annonce la tournée du prochain album qu’il prépare actuellement dans le plus grand secret. Les plus longues attentes font les plus belles retrouvailles… Nul doute que ces nouveaux concerts seront l’occasion de nous faire voyager vers un grand ailleurs créatif, poétique, chaleureux et surprenant.

.26.0 EUR26.0.

Votre billet est ici