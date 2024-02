ARTHUR FU BANDINI LESLIE MEDINA L’USINE – ANCIENNE COMEDIE St Etienne, samedi 1 juin 2024.

FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUESARTHUR FU BANDINISAMEDI 1ER JUINL’USINE – 18H30Entre rock, pop et chanson française, à la manière d’un Gainsbourg, ou à la croisée d’un Nino Ferrer, des Clash et de Suicide, Arthur Fu Bandini partage ses introspections et ouvre la porte des possibilités et des émotions.

Tarif : 9.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 18:30

Réservez votre billet ici

L’USINE – ANCIENNE COMEDIE 7 AVENUE EMILE LOUBET – 42000 St Etienne 42