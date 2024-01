Arthur et Mathilde, un spectacle improvisé plein d’humour, de poésie et d’émotions Théo Théâtre Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Du dimanche 28 janvier 2024 au dimanche 28 avril 2024 :

dimanche

de 19h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Un lit, un couple, trois époques… Un spectacle de théâtre improvisé !

Une discussion peut-elle tout faire basculer?

Arthur et Mathilde rentrent d’une soirée et s’apprêtent à se coucher. Mais une discussion arrive, pendant laquelle un sujet enfoui va ressurgir. Arthur et Mathilde vont alors se retrouver confrontés à eux-mêmes, à leur passé et à la manière dont ils se projettent dans le futur. Passe, présent et futur vont s’entrechoquer dans cette chambre et rendre cette soirée inoubliable.

Tous les éléments de l’intrigue – leurs métiers, la durée de leur relation, le fameux sujet de la discussion… – seront définis par vous. Puis pendant 1h savourez le plaisir de découvrir ce couple, son passé, son présent et ses espoirs.

Un spectacle improvisé plein d’humour, de poésie et d’émotions pour tous les gourmands d’histoires d’Amour.

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 Paris

Contact : https://www.billetreduc.com/334972/evt.htm https://www.billetreduc.com/334972/evt.htm

Laurie Zompa