Arthur Amard, Rémi Fortin, Blanche Ripoche – Le Beau Monde Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Arthur Amard, Rémi Fortin, Blanche Ripoche – Le Beau Monde Le CENTQUATRE – PARIS, 10 décembre 2022, Paris. Du samedi 10 décembre 2022 au lundi 12 décembre 2022 :

lundi

de 20h30 à 21h45

dimanche

de 14h30 à 15h45

samedi

de 16h30 à 17h45

. payant De 6 € à 12 €

Quelles traces restera-t-il de notre civilisation et de notre quotidien quand le temps aura fait son travail ? Le Beau Monde répond à cette question avec un inventaire touchant et drôle. dans le cadre du Festival Impatience En imaginant un rituel insolite qui se déroulerait tous les soixante ans, dans un futur indéterminé, avec pour objectif de transmettre ce que la mémoire a gardé du XXIe siècle, Rémi Fortin, Blanche Ripoche et Arthur Amard proposent une sorte d’inventaire où notre monde se dessine en pointillés. Pas sous les traits d’un récit historique mais sous ceux, autrement poétiques, d’un ensemble de gestes, habitudes, rituels, usages, si communs aujourd’hui qu’on ne les questionne pas mais qui semblent étonnants aux yeux de nos lointains descendants. Dans une société où le théâtre n’existe plus, le public est accueilli « dans la reconstitution d’un lieu typique du début de ce siècle » matérialisé par un gradin en demi-cercle. Il assiste à cette étrange cérémonie, dont il reconnaît la centaine de fragments issus d’un travail de collectage documentaire et d’écriture collective, transformation du quotidien le plus banal en bribes d’une beauté en péril. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/arthur-amard-remi-fortin-blanche-ripoche-le-beau-monde.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101897769520

Mohamed Charara Arthur Amard, Rémi Fortin, Blanche Ripoche – Le Beau Monde

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le CENTQUATRE - PARIS Adresse 5 rue Curial Ville Paris lieuville Le CENTQUATRE - PARIS Paris Departement Paris

Le CENTQUATRE - PARIS Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Arthur Amard, Rémi Fortin, Blanche Ripoche – Le Beau Monde Le CENTQUATRE – PARIS 2022-12-10 was last modified: by Arthur Amard, Rémi Fortin, Blanche Ripoche – Le Beau Monde Le CENTQUATRE – PARIS Le CENTQUATRE - PARIS 10 décembre 2022 Le CENTQUATRE - PARIS Paris Paris

Paris Paris