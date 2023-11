Les objets d’Elocques – Du 5/11 au 9/1 Arthothèque l’Inventaire Lille, 3 novembre 2023, Lille.

Depuis 2020, face à l’important projet de réhabilitation engagé à la Chapelle d’Elocques, une cité ouvrière construite au début du 20eme siècle à Hellemmes, l’inventaire accompagne la mutation du site par un travail mémoriel et patrimonial, riche de tout ce qui a été vécu au sein de ces logements où un grand nombre d’habitants sont nés. Après avoir fait appel à la cinéaste Camille Gallard et la chorégraphe Sabine Anciant, pour rendre compte de ce qui se joue dans le quotidien bouleversé des habitants, nous avons convié en 2023, Tim Defleur et Arthur Lenglin, du studio Aequo design, à poursuivre ce travail en l’abordant sous l’angle de l’objet. L’objet pour se souvenir, s’approprier son nouveau cadre de vie, mais aussi être attentif à son environnement en réfléchissant aux notions de ré emploi et de recyclage. Dans cette perspective, les deux designers sont allés à la rencontre des locataires directement impactés par les travaux, des élèves de l’école maternelle Dombrowski ainsi que des jeunes du centre Akado, situés au cœur du quartier, pour s’intéresser aux objets délaissés, collectés dans les greniers d’anciens locataires afin d’expérimenter d’autres façons de fabriquer. Les multiples rencontres et ateliers ont donné naissance à une grande diversité de création d’objets, parfois surprenants, poétiques drôles… 100% spontanés et résolument uniques, dont nous vous invitons à découvrir une sélection au sein de cette exposition. L’ensemble des pièces est présenté au sein du catalogue édité à cette occasion.

Cette action menée dans le cadre d’un contrat politique de la ville, a bénéficié du soutien de la ville d’Hellemmes, du Centre Communal d’Action Sociale d’Hellemmes, de l’Etat et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France.

Exposition visible du 5 novembre 2023 au 9 janvier 2024.

Vernissage le vendredi 3 novembre à 18h30.

Ouvert tous les mardis de 16h à 20h ainsi que les dimanches 5 novembre et 3 décembre de 14h30 à 19h00. Entrée libre à l’inventaire au 144 rue Faidherbe à Hellemmes.

