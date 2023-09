Le jeu en vaut la chandelle ! Arthothèque l’Inventaire Lille, 10 septembre 2023, Lille.

Le jeu en vaut la chandelle ! 10 septembre – 24 octobre Arthothèque l’Inventaire

Ces bougeoirs et chandeliers ont été distingués dans le cadre d’Expression terre, prix de céramique de petite forme 2022.

Réalisées par des créateurs français et étrangers, ces pièces tantôt poétiques, tantôt militantes ou encore ludiques témoignent de l’inventivité et vitalité de la céramique contemporaine, à la croisée des arts plastiques, du design et de la pratique artisanale.

Bien davantage qu’une source lumineuse de dépannage, ces objets à la fois utilitaires et décoratifs, créent de multiples jeux d’ombre et de lumière, propices à la contemplation, la convivialité et au bien-être. Ils participent au développement de notre sensibilité esthétique et nous incitent à poser un autre regard sur nos usages, nos émotions et notre environnement.

Cette exposition, qui sera ensuite présentée au Louvre-Lens autour des 53 pièces lauréates, est proposée à l’inventaire dans le cadre de la France Design Week pour célébrer le design dans toute la France.

Dans la continuité de notre collection Complément d’objet, trois céramiques rejoindront le fonds de l’artothèque pour être proposées au prêt à l’issue de la dernière exposition.

Exposition visible du 10 septembre au 31 octobre 2023. Vernissage le 8 septembre 2023 à 18h30.

Ouvert tous les mardis de 16h à 20h ainsi que les dimanches 10 septembre et 8 octobre de 14h30 à 19h. Entrée libre à l’inventaire, 144 rue Faidherbe, Hellemmes 59 260 Lille.

(Texte : L’Inventaire, artothèque)

Arthothèque l’Inventaire 144 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Lille 59000 Hellemmes Nord Hauts-de-France http://www.linventaire-artotheque.fr Entrée libre tous les mardis : 16h-20h

Un dimanche par mois : 14h30-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T14:30:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00

2023-10-24T16:00:00+02:00 – 2023-10-24T20:00:00+02:00

Bougeoir de Lisa Maïofiss, © EAD