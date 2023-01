Pendant ce temps, dans le Nord de l’Angleterre… – L’Inventaire – Du 5/2 au 28/3 Arthothèque l’Inventaire, 3 février 2023, Lille.

Pendant ce temps, dans le Nord de l’Angleterre… – L’Inventaire – Du 5/2 au 28/3 3 février – 21 mars Arthothèque l’Inventaire

L’Inventaire, artothèque, nous propose de découvrir, du 5 février au 28 mars, le travail de Bobby Beasley…

Arthothèque l’Inventaire 144 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.linventaire-artotheque.fr »}, {« link »: « mailto:linventaire@yahoo.fr »}]

http://www.linventaire-artotheque.fr Entrée libre tous les mardis : 16h-20h Un dimanche par mois : 14h30-19h

Présenté en 2021 à Paris, au Festival Circulation(s), de la jeune photographie européenne, le travail de Bobby Beasley documente son quotidien, sa famille, les gens qui l’entourent, les endroits qu’il aime et les situations qui l’amusent.

Réalisées tout au long de l’année 2020, les photographies exposées à l’inventaire sont issues de la série Roughly 1.000 Miles per Hour, alors que la planète traversait une crise sanitaire inédite et que tout semblait étrangement déformé. Dans ce contexte inhabituel, Bobby Beasley a créé son propre univers en images en s’attachant aux plaisirs simples de la vie et aux situations surprenantes liées à cette période. Il fait le choix d’utiliser des flashs puissants, des optiques déformantes, des cadrages décalés conférant à ses clichés une touche surréaliste qui sied bien à l’atmosphère bizarre de cette époque.

C’est donc tout en légèreté, avec des couleurs flamboyantes et non sans humour que le photographe immortalise une soupe de tomate à la renverse ou encore ses parents posant durant une séance de jardinage…sans oublier le fidèle fox terrier qui accompagne tous ces moments de vie !

Exposition visible du 5 février au 28 mars– Vernissage le 3 février à 18h30

Ouvert tous les mardis de 16h à 20h ainsi que les dimanches 5 février et 5 mars de 14h30 à 19h.

Entrée libre à l’inventaire, 144 rue Faidherbe, 59260 Hellemmes–Lille

03 20 04 88 12 / www.linventaire-artotheque.fr

linventaire@yahoo.fr

144 rue Faidherbe – 59260 Hellemmes

www.linventaire-artotheque.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T18:30:00+01:00

2023-03-21T20:00:00+01:00