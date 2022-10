Marché de Noël Chaumes en Retz Salle omnisports Arthon-en-Retz Catégories d’évènement: Arthon-en-Retz

Marché de Noël Chaumes en Retz Salle omnisports, 4 décembre 2022 10:00, Arthon-en-Retz. Dimanche 4 décembre, 10h00 Sur place Entrée gratuite apea44320@gmail.com

Marché de Noël de l’APEA Jean Monnet le dimanche 4 décembre, de 10H à 18H à la salle omnisport de Chaumes en Retz, rue du Stade à Arthon en Retz. Entrée gratuite L’APEA de l’école Jean Monnet organise sont Habituel Marché de Noël. Il se déroulera le dimanche 4 décembre 2022 au complexe omnisport de Chaumes en retz, rue du Stade à Arthon en Retz. Nombreux exposants attendu, artisanat, décoration, création, vendeur ambulant….venu d’ici et d’ailleur!! Si vous ëtes exposant et intéressé, n’hésitez pas!!!

Les lieux seront décorés pour les travaux des enfants réalisé à l’école, sur le thème biensur, de NOEL

Chant des élèves de l’école à 10H45 suivi du spectacle, pour les enfants et leurs parents à 11H15. Restauration sur place, réalisé par les petites mains de l’association!!! Le pére noël sera bien evidement de la partie pour la traditionnel photo en sa compagnie….

Une deuxième representation du spectacle aura lieu l’aprés-midi!

Et tout au long de la journée, crêpe, confiserie, Barbe à papa, vin chaud et divers boissons vous serons proposé aux différents stands…..

Stand Maquillage pour les enfants, Tombolat des Exposants avec sont tirage au sort en fin d’après-midi!!

Venez vous ballader, finir ou peut être commencer vos emplettes pour les fêtes de fin d’année, partager un verre, un repas ou tout simplement un moment de convicvialité….. Salle omnisports Rue du stade Chaumes en Retz Loire Atlantique 44320 Arthon-en-Retz Loire-Atlantique dimanche 4 décembre – 10h00 à 18h00

