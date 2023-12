JOURNÉE BELOTE SANS ANNONCE Arthon en retz Chaumes-en-Retz, 6 janvier 2024, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-06 14:00:00

Vous aimez les jeux de cartes traditionnelles ? Vous connaissez la belote ?

Vous aimez la stratégie et remporter des victoires dans une ambiance conviviale ?.

Alors à vos agendas ! Cette après-midi ludique est faite pour vous !

Rendez-vous samedi 6 janvier 2024 à partir de 13h pour les inscriptions, et 14h pour le début du concours, à la salle des sports d’Arthon-en-Retz.

Côté pratique :

– Inscriptions à partir de 13h,

– Participation de 10€ par personne, entrée gratuite pour les visiteurs.

– Lots pour les gagnants : 1er lot : Plateaux de viande 40€x2, 2ème lot : Plateaux de viande 30€x2, 3ème lot : Rumsteack 20€x2.

– Bar et petite restauration sur place; crêpes, sandwichs,

– Informations et réservations par téléphone au 06 51 51 73 38.

– Plus d’informations sur la page Facebook de l’étoile Arthonnaise Tennis.

– Parking gratuit sur place.

.

Arthon en retz Complexe sportif

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire