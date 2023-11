CONCOURS DE PALETS LAITON SUR PLOMB Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz, 2 décembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Vous connaissez le jeu du palet ? vous êtes plutôt palet Breton ou palet Vendéen ?

Participez à un tournoi de loisirs en doublette !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:30:00. .

Arthon-en-Retz Salle des Genêts

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Do you know the shuffleboard game? Are you more of a Breton shuffleboard player or a Vendean shuffleboard player?

Take part in a leisure double-handed tournament!

¿Conoce el juego del tejo? ¿Es usted más de tejo bretón o de tejo vandeano?

Participe en un torneo lúdico a doble mano

Kennen Sie das Spiel Palet? Sind Sie eher ein Bretonischer Palet oder ein Vendéen-Palet?

Nehmen Sie an einem Freizeitturnier im Doppelpack teil!

