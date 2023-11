SPECTACLE APRÈS LA PLUIE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ARTHON Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz, 19 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Un souffle qui siffle, qui chatouille, un souffle court, caressant, qui appelle le vent..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 10:00:00. .

Arthon-en-Retz Bibliothèque l’Aqueduc

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A breath that whistles, that tickles, a short, caressing breath that calls to the wind.

Un aliento que silba, que hace cosquillas, un aliento corto y acariciador que llama al viento.

Ein Atem, der pfeift, der kitzelt, ein kurzer, streichelnder Atem, der den Wind ruft.

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire