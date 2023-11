RANDONNÉES AU PROFIT DU TÉLÉTHON Arthon en Retz Chaumes-en-Retz, 19 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

L’étoile du randonneur d’Arthon-en-Retz vous propose une matinée de randonnées au profit du Téléthon..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 08:30:00. .

Arthon en Retz Rue du Stade

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



L’étoile du randonneur d’Arthon-en-Retz offers a morning of hikes in aid of the Telethon.

L’étoile du randonneur d’Arthon-en-Retz organiza una mañana de marcha a beneficio del Telethon.

Der Wanderstern von Arthon-en-Retz bietet Ihnen einen Vormittag lang Wanderungen zugunsten des Telethon an.

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire