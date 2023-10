VIDE-GRENIERS Arthon Chaumes-en-Retz, 26 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Vide-greniers organisé par le tennis club de l’Etoile Arthonnaise à Chaumes-en-Retz..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Arthon Complexe sportif

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Garage sale organized by the Etoile Arthonnaise tennis club in Chaumes-en-Retz.

Venta de garaje organizada por el club de tenis Etoile Arthonnaise de Chaumes-en-Retz.

Flohmarkt, organisiert vom Tennisclub Etoile Arthonnaise in Chaumes-en-Retz.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire