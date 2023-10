BOURSE AUX JOUETS & PUERICULTURE Arthon Chaumes-en-Retz Catégories d’Évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique BOURSE AUX JOUETS & PUERICULTURE Arthon Chaumes-en-Retz, 12 novembre 2023, Chaumes-en-Retz. Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique Spécial enfants : bourse aux jouets, puériculture, vêtements, livres… .

2023-11-12 fin : 2023-11-12 16:00:00. .

Arthon Rue du Stade

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Children’s special: toys, childcare, clothes, books… Mercado infantil: juguetes, puericultura, ropa, libros… Speziell für Kinder: Börse für Spielzeug, Kinderpflege, Kleidung, Bücher… Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Arthon Adresse Arthon Rue du Stade Ville Chaumes-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Arthon Chaumes-en-Retz latitude longitude 47.12223;-1.93653

Arthon Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumes-en-retz/