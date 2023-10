LA FÊTE DES ENFANTS Arthon Chaumes-en-Retz, 27 octobre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

La fête des enfants est deveu le rendez-vous des vacances d’automne ! Chaque année près de 100 personnes (adultes et enfants) viennent participer à cet après-midi ludique..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 18:00:00. .

Arthon Complexe sportif

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The children’s party is the rendezvous of the autumn vacations! Each year, nearly 100 people (adults and children) come to participate in this fun afternoon.

La fiesta de los niños es una cita ineludible de las vacaciones de otoño Cada año, alrededor de 100 personas (adultos y niños) participan en esta tarde llena de diversión.

Das Kinderfest ist deveu der Treffpunkt in den Herbstferien! Jedes Jahr kommen fast 100 Personen (Erwachsene und Kinder), um an diesem spielerischen Nachmittag teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire