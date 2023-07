FETE D’HAUTE-PERCHE Arthon Chaumes-en-Retz, 23 juillet 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Le comité des fêtes d’Haute-Perche est heureux de vous inviter à sa traditionnelle fête du village qui perdure depuis plus de 57 ans..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 23:00:00. .

Arthon Terrain des fêtes de Haute-Perche

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Haute-Perche Festival Committee is delighted to invite you to its traditional village festival, which has been held for over 57 years.

El Comité de Fiestas de Haute-Perche tiene el placer de invitarle a su tradicional fiesta del pueblo, que se celebra desde hace más de 57 años.

Das Festkomitee von Haute-Perche freut sich, Sie zu seinem traditionellen Dorffest einladen zu können, das seit mehr als 57 Jahren Bestand hat.

