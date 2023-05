SORTIE DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE Arthon, 24 mai 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Comme on habite à côté, on visite rarement les musées et les sites de notre région. C’est ce que vous proposent les sorties tout public : découvrir le patrimoine local (une ferme, une activité…)..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 . .

Arthon Espace de Vie Sociale

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As we live next door, we rarely visit the museums and sites of our region. This is what the public outings offer you: discover the local heritage (a farm, an activity…).

Como vivimos al lado, rara vez visitamos los museos y sitios de nuestra región. Esto es lo que te ofrecen las salidas públicas: descubrir el patrimonio local (una granja, una actividad…).

Da man in der Nähe wohnt, besucht man selten die Museen und Sehenswürdigkeiten unserer Region. Das bieten Ihnen die Ausflüge für jedermann: Entdecken Sie das lokale Kulturerbe (einen Bauernhof, eine Aktivität…).

Mise à jour le 2023-05-19 par eSPRIT Pays de la Loire