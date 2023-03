LES PAPO’THÉS Arthon Chaumes-en-Retz Catégories d’Évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique . Samedi 11 février : Initiation au tricot

Samedi 11 mars : Jeu grandeur nature

Samedi 13 mai : Atelier sushis Vous connaissez ces petits-déjeuners qui trainent en longueur le week-end ? Les Papo’thés ce sont un peu de cela : l’occasion de discuter, d’échanger, de rencontrer et de découvrir une technique, une recette ou un jeu. Un moment intergénérationnel où chacun s’applique, expérimente et papote. Arthon 22 rue des Ecoliers Chaumes-en-Retz

