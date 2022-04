Arthmaël : Musique – Sur la nappe Ploërmel, 1 juin 2022, Ploërmel.

Arthmaël : Musique – Sur la nappe Rue du Val Chapelle Bleue Ploërmel

2022-06-01 – 2022-06-01 Rue du Val Chapelle Bleue

Ploërmel Morbihan Ploërmel

Sur la nappe, on trouve des chansons, une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses… Plonger dans l’univers des tout-petits avec tout ce qu’il comporte d’imaginaire coloré et gustatif : ce qu’on mange, ce qu’on met à la bouche, ce qu’on déguste ou qu’on recrache.

Conçu spécialement pour les plus jeunes, ce spectacle explore la vocalité, les sons, les formes et les couleurs, invitant les enfants à partager un voyage sensoriel et poétique. Une forme légère qui tient sur une nappe, où deux gourmands malaxent la nourriture pour la transformer en chansons. Un duo épuré et doux, rond, enveloppant, et un peu fou aussi ! Tout public à partir de 3 ans. A 15h.

Billetterie au pôle culturel et office de tourisme de Ploërmel.

+33 2 97 74 08 21

Sur la nappe, on trouve des chansons, une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses… Plonger dans l’univers des tout-petits avec tout ce qu’il comporte d’imaginaire coloré et gustatif : ce qu’on mange, ce qu’on met à la bouche, ce qu’on déguste ou qu’on recrache.

Conçu spécialement pour les plus jeunes, ce spectacle explore la vocalité, les sons, les formes et les couleurs, invitant les enfants à partager un voyage sensoriel et poétique. Une forme légère qui tient sur une nappe, où deux gourmands malaxent la nourriture pour la transformer en chansons. Un duo épuré et doux, rond, enveloppant, et un peu fou aussi ! Tout public à partir de 3 ans. A 15h.

Billetterie au pôle culturel et office de tourisme de Ploërmel.

Rue du Val Chapelle Bleue Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-01-07 par