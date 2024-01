Sortie nature : Restauration de la Tourbière Arthez-de-Béarn, vendredi 2 février 2024.

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 09:00:00

fin : 2024-02-02

Venez aider à conserver une tourbière à fort enjeux écologiques. Pendant le chantier, nous discuterons

de la gestion de cet espace naturel sensible qui abrite une faune et une flore rares et menacées ! Aidez-nous à exporter les ligneux et la Molinie bleue (plante des tourbières) qui colonisent cet espace.

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Coeur de Béarn